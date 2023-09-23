بث مباشر برشلونة وسيلتا فيجو الأن الدوري الإسباني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواجهة مهمة أمام نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.



وتقام أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي



تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو



ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديزالمدير الفني للبارسا المباراة بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: ماركوس ألونسو - كريستينسن - جوليس كوندي - كانسيلو

في خط الوسط: جافي - روميو - إلكاي جوندوجان

في خط الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - لامين يامال



وكانت قائمة البارسا للمباراة شهدت عودة رونالد أراوخو بعد تعافيه من الإصابة، بعدما غاب منذ شهر أغسطس الماضي.



قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو



حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو، إنجو مارتينيز، كريستينسن، ماركوس ألونسو، كوندي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

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