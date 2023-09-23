هريدي: حرب أكتوبر ثأرت للعالم العربي شرقًا وغربًا (شاهد)

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر المجيدة ثأرت لمصر وسوريا والعالم العربي شرقا وغربا، موضحًا أن 6 أكتوبر 1973 من أجمل وأغلى الأيام في تاريخ مصر والأمة العربية.

حرب أكتوبر

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نعود بذاكرتنا إلى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان في يونيو 1967 والتفاف الدول العربية في قمة الخرطوم في أغسطس 1967 حيث قدمت كل الدعم السياسي والمادي والاقتصادي لدول المواجهة".

قناة السويس

وتابع: "الدعم العربي كان له هدفين رئيسيين، دعم مصر في جهودها لإعادة بناء قواتها المسلحة، وتعويض مصر عن فقدان دخلها من قناة السويس، وكانت السعودية والكويت أكبر الدول التي قدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي لمصر من أجل إعادة بناء القوات المسلحة".

