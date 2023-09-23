بالفيديو.. الكوربيه تستعرض فوائد تأسيس مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة

تناولت حلقة اليوم الكوربيه مع " د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية .

تناولت الحلقة حوار شامل ومتكامل مع د. أحمد السيد رئيس قطاع البحوث السابق بالبورصة المصرية، ويستعرض في حواره العديد من الملفات المهمة الخاصة بالاقتصاد ودور تأسيس مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة ينهي أزمة استقطاب الأموال الأجنبية

كما تناولت الحلقة أخبار مهمة تتمثل في البورصة..حيث نقل السماسرة المنفذين إلى قاعة التداول الجديدة بالقرية الذكية ...أخطرت البورصة شركات السمسرة وعددها 120 شركة تقريبا أنه سوف يتم نقل السماسرة المنفذين والممثلين لشركات السمسرة في قاعة تداول البورصة بمبني الشريفين بوسط البلد المعروف بـ "الكوربيه" إلى القاعة الجديدة بمقر البورصة بالقرية الذكية، وذلك اعتبارا من 8 أكتوبر القادم2023....وسبق أن أعلن السماسرة المنفذين في مارس الماضي 2023، ثورتهم على قيام البورصة برفع أجهزة التداول من القاعة، بأمر من رامي الدكاني رئيس البورصة السابق، تمهيدا لنقلهم إلى القرية الذكية.

كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن نقل السماسرة المنفذين والعاملين بمبني البورصة بوسط البلد تأتي في إطار خطة تضمنت عدة مراحل كان آخرها منذ بضعة أشهر، بنقل منفذي العمليات إلى الأماكن المخصصة لهم بقاعة التداول الجديدة بالقرية الذكية.

قالت المصادر أنه في ضوء التطوير المستمر منذ بدء تفعيل استراتيجية رقمنه التداول في البورصة بكل مراحلها، فقد تلاحظ أنه مع بدء التوسع في الاعتماد على نظام التداول عن بعد في عام 2008 الذي أتاح لشركات السمسرة التعامل من داخل مقراتها، فقد بدأ التراجع الحاد في أعداد منفذي عمليات شركات السمسرة المتواجدين بـ "الكوربيه"، حيث أصبح المتوسط اليومي لنسبة الحضور يدور حول 10٪؜....يتوقع أن يكون لها القرار آثار إيجابية على جميع الأطراف، خاصة شركات الوساطة حيث أن البنية التحتية وبيئة التشغيل (وبالأخص منظومة الكهرباء ومولدات الطوارئ ونظم التكييف) بمبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية أكثر حداثة كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية المصرية والعالمية...ويحرص أحمد الشيخ رئيس البورصة على تحقيق استراتيجية متكاملة، تهدف لتطوير السوق على كافة المستويات.

وتتضمن الحلقة أيضا ... المصرية للإيداع والقيد المركزي تطلق المرحلة الثانية بنقل تعاملات أذون الخزانة...حيث نجحت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في إطلاق المرحلة الثانية من نشاطها مؤخرا، تضمنت المرحلة الثانية نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة المصرية من مصر للمقاصة الى الشركة المصرية للإيداع تحت مظلة نظام التداول الجديد .

تبلغ قيمة الأذون المتداولة 2.6 تريليون جنية مصري ، وبدأ مؤخرا أيضا التداول على أذون الخزانة عبر منصة التداول الإلكتروني بالبورصة المصرية لأول مرة منذ تدشين التداول على تلك الأدوات ، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بتداول الأدوات المالية الحكومية والتي سوف تسهم بشكل فعال في تنشيط وتطوير سوق أدوات الدين الحكومي.

يأتي نجاح انطلاق المرحلة الثانية من نشاط الشركة نتيجة لتظافر الجهود من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تلقت الشركة كل أشكال الدعم من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، فضلاً عن تعاون البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالاستثمار في الأدوات المالية الحكومية.

يتشكل مجلس إدارة شركة المصرية للإيداع من رامي أبو النجا ، رئيساً غير تنفيذي ، ياسر زعزع ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ، كما يضم المجلس كلاً من أحمد كوجك والمستشار، تامر الدقاق والمهندسة زكية إبراهيم والمهندس إيهاب نصر، نيفين منصور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين ، بالإضافة الى محمد شكري ، عضو مستقل .

وتناولت الحلقة خبرا مهما حول ... اتحاد الأوراق المالية يجهز لتكريم رموز ومشايخ سوق المال تقديرا لجهودهم

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعه الأول وذلك بعد اعتماد الرقابة المالية لمحضر انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت مؤخرا، وأسفرت على تشكيل أول مجلس للاتحاد بعد 5 سنوات من التأسيس.

علمت "الوفد" أن المجلس سوف يناقش العديد من المحاور المهم، ومنها تكريم العديد من رموز سوق المال، والذين ساهموا بصورة كبيرة في إثراء الصناعة، وخدمة السوق بمساهمتهم المهمة التي أحدثت نقلة كبيرة في سوق الأوراق المالية.

وتضم القائمة المبدئية نحو من القامات الكبيرة في سوق المال سواء الذين مازالوا يقدمون مساهماتهم للعمل على تعزيز استراتيجية تطوير السوق ومنتجاته للارتقاء بالصناعة، أو الذين رحلوا عن الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء للسوق....ومن ضمن هذه الشخصيات سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، ورئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، وعوني عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق، والدكتور طارق عبدالباري العضو المنتدب الأسبق لشركة مصر للمقاصة، ومن ضمن الشخصيات المكرمة والتي رحلت، واثرت العمل بسوق المال، الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الرقابة المالية الأسبق، وعبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وكبير مستشاري الرقابة المالية السابق، والدكتور أحمد سعد رئيس سوق المال الأسبق، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الأسبق، نائب رئيس البورصة الأسبق، وخالد عبدالرحمن العضو المنتدب السابق لشركة مصر للمقاصة، ورفيق مطر العضو المنتدب السابق لشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد كبير من مشايخ ورموز سوق المال....كما علمت "الوفد" أن أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ووزير الاستثمار الأسبق سوف يتحمل تكلفة احتفالية لتكريم رموز سوق المال، كنوع من التقدير والتكريم لهذه الشخصيات

كما تضمنت أيضا الحلقة..خبرا حول. .. لا تعارض بين عمل شعبة الأوراق المالية والاتحاد.. وانتخاب هيئة المكتب قريبا...حيث قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة سوف تخاطب أعضائها خلال الأيام القليلة القادم لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها في خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية.

تأتي هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت خلال الأسابيع الماضية.

أضاف "عبدالعزيز" أن الشعبة مستمرة في دورها لخدمة السوق، وأنه لا تعارض بين عملها، وعمل اتحاد الأوراق المالية الذي تم انتخاب أعضائه مؤخرا.

أشار إلى أن أعضاء الشعبة سوف يعملون على تقديم الدعم الكامل لصناعة الأوراق المالية، وكذلك التنسيق مع اتحاد الأوراق المالية فيما يتعلق بالعاملين في سوق المال.

يتكون مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية من نحو21 عضوا، ويختار منهم هيئة المكتب الرئيس وعدد 2 نواب للرئيس، والأمين العام، وأمين عام مساعد.

وسبق وأن أشار "عبدالعزيز" أنه تم مخاطبة الشركات الأعضاء أكثر من مرة، وعددها نحو 50 شركة بسداد قيمة الاشتراك السنوي، وقيمته 1000 جنيه.

كما قامت الشعبة في الأشهر الماضية بعقد العديد من الدورات لرفع كفاءة العاملين بشركات الأوراق المالية في التحليل الفني، بالتعاون مع جمعية المحللين الفنيين

تتضمن الحلقة أيضا

وفي فقرة توقعات السوق تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها التاريخي.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي منطقة 20750 نقطة، مدعوما بحالة التفاؤل التي تسيطر على المتعاملين، وذلك في حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة 20500 نقطة.

كما تتوقع أيضا "رمسيس" أن تكون منطقة 19600 نقطة مستوى دعم.