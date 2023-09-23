المجلس القومي للبحوث يواصل إطلاق قوافل طبية لمحافظات الجمهورية

يواصل المركزالقومي للبحوث إطلاق قوافل طبية إلى جميع أنحاء الجمهورية لتقديم العلاج المجاني ودعم أهالي القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم قوافل خدمية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم وظائف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ لقدرتها على تقديم حلول تساهم فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وكذا توظيف الإمكانات المادية والخبرات البشرية التى تمتلكها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة.

قوافل طبية في أطفيح

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى تنظيم المركز قوافل طبية إلى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة د. نبيلة عبد المقصود.

وأشار درويش إلى أن تنظيم قوافل طبية في أطفيح جاء استمرارًا للدور المجتمعي للمركز في تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي القرى الأكثر احتياجًا؛ لإجراء الكشف الطبى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأوضح القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث أن القافلة تضمنت أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد.

ولفت القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أنه رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء)، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة 3700 مريض.