اكتشاف مقبرة أثرية في بيرو (شاهد)

عثر فريق من عمال شركة توزيع الغاز بمحض الصدفة في بيرو كانوا يحفرون بأحد شوارع مدينة ليما لمد أنابيب الغاز، على مقبرة أثرية.

وكشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، تفاصيل عثور فريق عمل في بيرو مقبرة أثرية تحتوي على رفات 8 أشخاص تم لفهم في حزم جنائزية 6 منها تخص أطفالا .

وتعود المقبرة التي كان بها الجثث إلى ما قبل العصر الإسباني .

وأكد عالم الآثار البيروفي "خيسوس باهاموند" أنهم عثروا على 8 مواقع جنائزية لـ 6 أطفال وشخصين بالغين، متابعا:"المقبرة يتراوح عمرها ما بين 800 و1000عاما"، مضيفا:"نحن نتحدث عن بدايات الفترة المتوسطة المتآخرة أي أنها ما قبل الإنكا وترتبط بمجتمعات الإيشما".

وتم اكتشاف المقبرة في منطقة كارابايلو المكتظة بالسكان شمال عاصمة بيرو .

ورجح علماء الآثار سبب العثور على حزم الأطفال أن يكون مرتبطا بنقص في الغذاء بسبب حدث مناخي أثر على الزراعة بالمنطقة خلال تلك الفترة لا بد أنه كان هناك نوع من النشاط الاجتماعي الذي ولد مشكلة ما ربما تتعلق بالطعام ما أدى إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال ولهذا السبب نجد المزيد من مدافن الأطفال في هذه المقابر".