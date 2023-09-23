محافظ الأقصر يبحث ترشيحات “المشروعات الخضراء الذكية” لاعتماد التقرير النهائي

فى ختام اعمالها، اجتمع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة بمحافظة الأقصر للعام الثانى على التوالى.



وناقش محافظ الأقصر، مع اعضاء اللجنة المشروعات المرشحة للفوز ،مؤكدا على أهمية الافكار المطروحة واستمرارية عمل المشروعات التى تصب غالبيتها فى التنمية المستدامة.

وثمن محافظ الاقصر جهود واعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من ابناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.

والفئات الستة مقسمة إلى فئة المشروعات الكبيرة ، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ،وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

حضر الأجتماع مقررا اللجنة هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وخالد سعيد منسق محافظة الأقصر وهناء عون ومحمد رمضان ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورحاب احمد ممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة ومحمد رضوان مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة والدكتورة شيماء عبد الستار خبير جامعة الأقصر ، ودكتورحسن رفعت استشاري المجلس للمرأة وعضو هيئة التدريس ود.النوبى حفنى استشارى المجلس القومى للمرأة والمستشار الاقتصادى للمحافظ، ودكتورة صابرين عبد الجليل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وماجى سلوانس المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة ود.ابراهيم رمضان الخبير البيئى باللجنة ومدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.