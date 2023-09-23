ثقافة الفيوم تواصل الإحتفال بالمولد النبوي الشريف

يواصل فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع تقديم الفعاليات والأنشطة الفنية والادبية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة بالمراكز.

يأتي هذا ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك نظمت مكتبة اللاهون احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان ''مواقف من حياة الرسول'' بالتعاون بين ثقافة الفيوم ومديرية أوقاف الفيوم، تحدث خلالها الشيخ أحمد محمد رمضان سرحان، بأن الله يدخل المسلمين الجنة لأسباب عديدة منها وجود النبي مع المسلمين، لأن وجوده أمان، وسنته باقية، ولأنه شفيع المسلمين يوم القيامة، علينا أن نقتدي بالرسول صلي الله عليه وسلم في معاملاته مع الآخرين، مستشهدا ببعض المواقف من حياة الرسول، تلاها ورشة فنية مع الأطفال، احتفالا بالمولد النبوي الشريف نفذتها عبير عبد التواب أمينة المكتبة.

محاضرة بعنوان “محمد رسول الرحمة” بفرع ثقافة الفيوم ..

في ذات السياق، عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان ''محمد رسول الرحمة'' بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، وذلك بمركز شباب الشواشنة، تحدث خلالها الشيخ سيد عجمي عن تعامل الرسول صلي الله عليه وسلم مع الأطفال، وكبار السن، وحتى مع الحيوانات، مستشهدا بقصص إنسانية تتجلي بها آيات الرحمة والعطف.

وعقد قسم التمكين الثقافي لذوي الإحتياجات الخاصة بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''الأضرار الناتجة من الألعاب الإلكترونية'' بجمعية قد الحياة لأطفال بلا مأوى، أوضح خلالها محمد محمود صالح محاضر تنمية بشرية أن الألعاب الإلكترونية الحديثة المنتشرة الآن بين الأطفال والشباب مظهرا واضحا من مظاهر التوحد، والعزلة عن الآخرين، وترسخ أيضا هذه الألعاب لهدر الوقت دون أي إستفادة ملموسة، وهذا لا يعني نبذ الألعاب والترفيه، ولكن الأصل في أي لعبة هو تحقيق هدف مادي، أو معنوي، تعديل سلوك، إكتساب مهارة، أو معلومة، والتي تتوافر في الألعاب الشعبية، والألعاب الرياضية، والمسابقات الثقافية، التي تؤكد علي قيم التعاون والعمل الجماعي، بينما الألعاب الإلكترونية لها تأثير سلبي سواء علي الصحة، أو ماتسببه من عزلة بعيدا عن العالم الأصلي الذي نعيشه.

وأقام بيت ثقافة ابشواى التابع لفرع ثقافة الفيوم، ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، وتعليم الأطفال مبادئ وأساسيات الرسم، نفذها أحمد السيد فهمي مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، وأخري بمكتبة حي جنوب، نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة، كما نظم قسم المواهب بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية من خامات البيئة، نفذتها رضوي أحمد، لعمل منظم كشاكيل، وكتب، ومقلمة من الكرتون والزجاجات البلاستيك، وتزيينها بخيط السلسلة، فيما نفذت مها مصطفي أخصائي الجمعيات الثقافية بالفرع، ورشة فنية من الفوم لعمل معلقة بمناسبة المولد النبوي الشريف.