روسيا تُوجه ضربات جوية صاروخية مُكثفة على مواقع للجيش الأوكراني

أعلنت "الدفاع الروسية"، أنه خلال الأسبوع الماضي، شنت قواتها 12 ضربة مُكثفة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش والبنية التحتية الأوكرانية، فيما تجاوزت خسائر العدو 4000 فرد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير أصدرته اليوم السبت: "خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، نفذت القوات الروسية 12 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو وطائرات بدون طيار، ضد مرافق إصلاح الطائرات والمدرعات، وتكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز الاستخبارات وتدريب المخربين الأوكرانيين بالإضافة إلى نقاط انتشار المرتزقة الأجانب".

وتابع تقرير الدفاع الروسية: "وأدت الضربات إلى أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية العاملة على محوري خيرسون وزابوروجيه، وانخفاض قدرات مؤسسات الإصلاح والترميم التابعة للعدو".

وأشار التقرير إلى أنه تم تدمير "جزء من مخزونات الصواريخ المجنحة وقذائف اليورانيوم المنضب، وراجمات الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، التي سلمها الغرب لأوكرانيا".

وبحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد صدت قواتها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 50 هجوما للوحدات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية، منها 28 على محور دونيتسك وحده.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 4015 عسكريا بين قتيل وجريح، بينهم نحو 1455 على محور دونيتسك، وأكثر من 950 على محور جنوب دونيتسك، و515 على محور زابوروجيه، و215 على محور كوبيانسك، ونحو 435 على محور كراسني ليمان و445 على محور خيرسون.

ومن أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

تدمير 5 صواريخ كروز، وصاروخ "نبتون" مضاد للسفن، و37 طائرة هجومية بدون طيار أثناء صد الهجمات المعادية على أهداف في شبه جزيرة القرم

إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو-24 إم"، وطائرتين مقاتلتين من طراز "ميغ-29" وطائرتين هجوميتين من طراز "سو-25"

تدمير وتعطيل ما مجموعه 257 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض 46 صاروخا من نظام HIMARS، و9 صواريخ كروز Storm Shadow، وقنبلتين جويتين من طراز JDAM وثلاثة من صواريخ HARM المضادة للرادار

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ 477 طائرة، 249 مروحية، 7067 طائرة بدون طيار، 438 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12071 دبابة ومدرعة أخرى، 1154 راجمة صواريخ، و6502 من قطع المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و13351 مركبة عسكرية خاصة.

روسيا: زيارة مُرتقبة لـ "لافروف" إلى إيران بشأن اتفاق استراتيجي

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