مصرع عامل اثر انزلاقه بين المصعد والحائط بالغربية

لقي عامل "بواب" مصرعه بمدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك آثر انزلاقه بين المصعد والحائط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي بمصرع شخص يعمل "بواب" داخل إحدي العمارات السكنية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة زفتي وإدارة البحث الجنائي، وتبين أن المجني عليه كان يستقل "الاسانسير" الكائن بالعقار الذي يعمل به وانزلق بين المصعد والحائط مما أسفر عن وفاته في الحال، علي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل، أصيب شخصين اصطدمت بهما دراجة بخارية بمنطقة الدقي، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بشارع التحرير في الدقي، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بشخصين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب شخصين، نتيجة انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.