3 فئات تستفيد بمنح الجامعة الأهلية فى جنوب الوادي

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري البرامج بجامعة جنوب الوادي الأهلية لمناقشة قواعد وضوابط المنح الدراسية لطلاب الجامعة الأهلية.

أوضح رئيس الجامعة، أن المنح ببرامجها المختلفة والمخصصة للطلاب المتفوقين دراسيا وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض( الأطقم الطبيه ).

وكذلك أيضا أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة جنوب الوادي وتشمل المنح الاخوه الاشقاء فى البرامج المختلفة والطلاب المتميزين رياضيا.

وفي وقت سابق، أقامت الجامعة يومًا تعريفيًا بطلاب الجامعة الجدد والقدامي، لطلاب برنامج العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي تنظمها الجامعة للطلاب الجدد.

رحب رئيس الجامعة بطلاب البرنامج وأولياء أمورهم مشيدا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة فرص التعليم العالي من خلال إنشاء الجامعات الأهلية واستثمار الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية للجامعات الحكومية.

الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح..

وأوضح رئيس الجمعة، أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح حيث تقدم الدولة دعماً كبيراً لبرامج الجامعة الأهلية، موضحًا أنه يقوم بالتدريس داخل الجامعة الأهلية نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأبرز أهمية العمل على استثمار قوى الشباب عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتوسيع مدارك الطلاب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص الإبداع وغرس الفكر الإيجابي والإبداعي في الطلاب من خلال الدراسة الاكاديمية وممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة نشأة جامعة جنوب الوادي الأهلية ونسبة الإنجاز التي تمت في زمن قياسي وبدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة التي تسعى لإعداد خريج متميز لديه القدرة التنافسية في سوق العمل المحلى والدولي مطالبا الطلاب بضرورة الالتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية.