أزمات النجوم تكتب نهاية "جيسوس" مع الهلال السعودي

تُسيطر حالة من الغضب على جماهير الهلال السعودي، وآخرها صافرات الاستهجان على جيسوس مدرب الزعيم في مباراة ضمك، الأخيرة في الدوري.

وعبر البعض من مشجعي الهلال بعدم رضاهم على المستوى الذى ظهر عليه الفريق بمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين إدارة النادي بالتعاقد مع مدرب آخر.

سوء الحظ وأزمات اللاعبين

ويعيش البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أسوء فتراته خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة، بعد تراجع نتائج الهلال مما أغضب جماهيره ومتابعيه.

وعلى الجانب الأخر، يدخل جيسوس مدرب الهلال في مشادات كلامية مع اللاعبين أخرهم مشهد ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الفريق في مباراة ضمك الأخيرة التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الإسبوع السابع من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بجانب طريقته في اعطاء التعليمات الفنية للاعبي الفريق، وأخرها مشهد نيمار وعدم الالنتباه لـ "جيسوس"، وتعليماته أثناء المباراة.

وكشف الصحفي البرازيلي جوناس ستيلمان محادثة بينه وبين جيسوس، عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو يسأله عن إمكانية رحيله عن الهلال، في ظل اهتمام فلامنجو بالتعاقد معه.

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JORGE JESUS RESPONDE SOBRE SAÍDA DO FUTEBOL ÁRABE "IMPOSSÍVEL"



O técnico Português Jorge Jesus, que mesmo longe do Flamengo sempre foi evidenciado por responder os jornalistas, respondeu nossa indagação sobre um possível saída do time Árabe como IMPOSSÍVEL. Ressalta-se, que… pic.twitter.com/UzPIRsmyMf — Jonas Stelmann (@jonasstelmann) September 21, 2023

ويلعب الهلال أمام نظيره الجبلين يوم الإثنين المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.