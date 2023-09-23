ضبط حشيش وهيروين وسلاح بحوزة 4 تجار مخدرات في حملات أمنية بالشرقية

بقيمة 1,5 مليون جنيه..

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من نطاق دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصر الإجرامي المذكور بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى" وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,100,000 مليون جنيه .

كما تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عاطلين مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 فرد محلى وطلقتين لذات العيار" وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته "كمية من مخدرالهيروين - 2 بندقية - 4 خزينة وعدد من الطلقات – ميزان حساس".

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.