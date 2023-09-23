كواليس لقاء وزير الخارجية العراقي ونظيره الروسي في نيويورك

التقى وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن "اللقاء الذي جرى أمس الجمعة بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية".

العاصمة الروسية موسكو

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله إن "بغداد تعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأضاف حسين أن "المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى "إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الروسي "حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين".

ولفت لافروف إلى "تطلع بلاده إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".