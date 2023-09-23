اشتباكات عنيفة وتبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي، فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي من مزرعة ‫بسطرة، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين".

وعلى الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر الدورية الإسرائيلية.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لـ"اليونيفيل" وصلوا إلى المكان للتهدئة.

بدورها قالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن "دبابات "ميركافا" إسرائيلية تشارك بالاستنفار في مزرعة بسطرة مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا".

هزة أرضية عنيفة تضرب صيدا اللبنانية بقوة 4.7 ريختر

شعر سكان مدينة صيدا في "لبنان" بهزة أرضية مصدرها الساحل السوري، حسبما أفادت صحيفة اللواء اللبنانية، صباح اليوم السبت.

وفي سياق آخر، كانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أفادت بضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا، وعلى عمق 22 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الآن، فيما استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".