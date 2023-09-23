هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

أعلن النجم الشاب ميدو عادل أحد ضيوف المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن اختيار المنتج هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان

وقد أعرب المنتج هشام سليمان عن سعادته واعتزازه باختياره أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان موضحا أن وجوده بالمهرجان شرف كبير له خاصة أنه يسعد، ويعتز كثيرا بتواجده في الفعاليات التي تختص بالشباب فمنذ بداية رحلته كان دائما يتمنى من يدعمه ويعطيه دفعه ويساعده.

ووعد المنتج هشام سليمان بدعم الشباب وترشيحهم من خلال زملائه المنتجين؛ ليشاركوا في أعمال للدراما التلفزيونية؛ ليكون لديهم فرصة أكبر للظهور والإنتشار.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ حضره الدكتورة سميرة محسن حامل اسم اسم الدورة الثامنة والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالمني والنجم الشاب ميدو عادل ومجموعة كبيرة من النقاد والصحفيين والمسرحيين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتور انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.