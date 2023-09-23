السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير: الذكاء الاصطناعي يساعد في الحد من أضرار الظواهر الجوية (شاهد)

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد  الدكتور علي قطب، الخبير في المناخ،أن الذكاء الاصطناعي له دور في مواجهة والتصدي للظواهر الجوية بصفة عامة، والتنبؤ بها مكانًا وزمانًا وقوته والفترة الزمنية له، وبصفة خاصة الظواهر الجوية المتطرفة عندما تحدث في مكان من العالم.

 

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وتابع “قطب” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت،  أنه لا نستطيع أن نمنع الظواهر الجوية ولكن يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي التقليل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتطرفة وبصفة عامة.

 

وأشار إلى أنه عندما نستطيع الكشف ومعرفة أن هناك ظاهرة جوية من إعصار أو عاصفة أو فيضانات شوف تحدث نتيجة ارتفاع سطح المحيط أو نتيجة لزيادة نسبة التبخر أو منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أو نتيجة لمناطق لا يستطيع العنصر البشري أن يرصد فيها هذه العناصر وهنا يتدخل الذكاء الاصطناعي الذي يصل دوره ما بين ٢٥ لـ ٣٠%.

 

 

وواصل قطب أنه عند اكتشاف حدوث هذه الظاهرة قبل حدوثها بوقتٍ كافٍ بأسبوع يتم تحذير سكان هذه المناطق بإخلاء المواطنين تمامًا من هذه المنطقة، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل دولي، لأنها تحتاج إلى أجهزة حديثة وتدريب قوى وأماكن معينة.

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