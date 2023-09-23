قنصل فرنسا: أشعر بالسعادة عند زيارتي لشرم الشيخ

أشاد القنصل العام الفرنسي بالقاهرة أولڤييه لو فان كاسيو، والسيدة حرمه، وجيهان خاطي، القنصل الفرنسي الفخري بشرم الشيخ، بما جرى إنجازه خلال مؤتمر تغير المناخ cop 27.

و الذي استضافته شرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي بمشاركة 70 ألف مشارك و120 من الملوك والشخصيات الدولية، قائلا “إنني أشعر بالسعادة عند زيارتي لشرم الشيخ”.

مؤكدا أن ما جرى بها إنجاز بمعنى الكلمة.

جاء ذلك خلال لقاءه باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك على هامش انطلاق السباق الدولي للدراجات الهوائية، كما تحدثا معا علي الاستعداد لإقامة تأبين لأسر ضحايا حادث سقوط الطائرة الفرنسية، والتى سقطت قبالة سواحل شرم الشيخ بالقرب من جزيرة تيران مطلع يناير من عام 2004، وعلى متنها 148 سائحاً جميعهم من الفرنسيين باستثناء طاقم الطائرة، البالغ عددهم 13 مصريا بعد إقلاعها بدقائق.