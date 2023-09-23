السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ننشر تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص طريق العلمين

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

توفى شخص وأصيب 14آخرين بكسور وإشتباة  مابعد الإرتجاج ،في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين الدولي الكيلو 65إتجاة العلمين، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان  الحادث ،وتم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة  إخطارا بالواقعة  من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، حيث إكدت المعاينة إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين الدولي ، الكيلو 65 إتجاة العلمين .

أسفرت الواقعة عن مصرع و.ف.65سنة ،وإصابة كل من أ.م.42سنة ،ج.م.14سنة ،م.غ.45سنة ،أ.م.22سنة ،ع.م.14سنة ،

ج.س. ١٢ سنه ،ه.م.20سنة ،ش.م.22سنة ،ن.أ.18سنة ، مجهول

٢٥ سنة ،و.ج.40سنة ،ج.م.45سنة ،أ.م.23سنة ،ش.م.23سنة ،

بكسور متفرقة وإشتباة مابعد الإرتجاج 

تم نقل الجثة إلي المشرحة ،والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق

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