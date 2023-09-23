أمريكا تُجري مُفاوضات حول توريد حزمة كبيرة من الأسلحة إلى فيتنام

تُجري إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، مُفاوضات حول توريد حزمة كبيرة من الأسلحة إلى فيتنام، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة لدى الوكالة، قد تشمل الصفقة توريد طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

ونقلت الوكالة عن هؤلاء المسؤولين، أنه قد يتم إبرام الصفقة خلال العام المقبل. وقال مصدر مطلع، إن هذا الأمر "قد يتوج مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين واشنطن وهانوي.

وذكر أن الصفقة مع فيتنام ستشمل توريد طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في وقت تواجه فيه حكومة هانوي توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وفي سبتمبر الجاري زار الرئيس بايدن فيتنام، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند.

الإدارة الأمريكية تستعد لإغلاق حكومي مُحتمل.. صحيفة تُوضح

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بالاستعدادات لإغلاق حكومي مُحتمل إن لم يتفق المشرعون على استمرار تمويل الحكومة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت.

وقالت مصادر الصحيفة، إن مكتب الإدارة والميزانية للبيت الأبيض أوصى رؤساء الأجهزة الفدرالية بتحديث الخطط تحسبا لتوقف التمويل المحتمل، وأعدت كذلك مسودة رسالة قد يتم توجيهها للموظفين لإبلاغهم بهذا الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توقف التمويل الحكومي لن يتمكن ملائين من الموظفين في الأجهزة الحكومية والعسكريين من الحصول على رواتبهم، كما سيتم تعليق تمويل البرامج الحكومية.

ومع ذلك سيضطر العديد من الموظفين لمواصلة عملهم، لكنهم لن يحصلوا على الرواتب إلا بعد اتفاق الكونغرس على استمرار التمويل.