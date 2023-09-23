مستشفى شرم الشيخ الدولي تحصل على شهادة اعتماد JCI الدولية

قال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إن مستشفى شرم الشيخ الدولي، حصلت على شهادة اعتماد JCI الدولية، وذلك عقب اجتياز طاقم التمريض بالمستشفى للمعايير العالمية التي تؤهله للتخصص في الحالات الحرجة والطارئة بكفاءة عالية.

كما أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تحرص على تقديم أعلى معايير الجودة في الخدمة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ورعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأن شهادة اعتماد JCI الدولية، تضمن لمتلقي الخدمات الطبية أعلى مستويات الجودة في الخدمة والسلامة الصحية، سواء كانوا من مواطني جنوب سيناء، أو السائحين المترددين على المنتجعات السياحية من مختلف جنسيات العالم.

كما جرى أيضًا اعتماد وتسجيل 6 منشآت صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، بينهم مستشفى و 5 مراكز طب أسرة، وذلك بعد اجتيازها معايير الاعتماد القومية وفقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد منشآت الرعاية الأولية "GAHAR 2021"، والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا "ISQua".