هل تشهد الأسعار انخفاضًا الفترة المقبلة؟ اقتصادي يُجيب

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.

عوامل تؤثر في الأسعار

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الود"، أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر فى الأسعار مثل: التكلفة العالمية للمواد الخام والتضخم والعرض والطلب في السوق المحلية، وأيضا استمرار فرض الرقابة الصارمة على الأسواق من العوامل الهامة فى فرض السيطرة ومنع الاحتكار وجشع التجار فى استغلال الأزمات لرفع الأسعار والسعى الدائم لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى لايكون هناك إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين، وأيضًا قرار وقف التصدير لبعض السلع الغذائية والاستراتيجية سيكون له انعكاس فى تخفيض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

تثبيت سعر الفائدة

وذكر الخبير الأقتصادي، أن مع اتجاه البنك المركزى المصرى إلى ثبيت سعر صرف الفائدة؛ لأنه بالفعل تم جمع نسبة كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك من أجل الحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى لا تؤثر فى العزوف من الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاة إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.