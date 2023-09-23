بابا الفاتيكان يدعو الدول الأوروبية لتحمل مسؤوليتها تجاه المُهاجرين

دعا "بابا الفاتيكان" فرانسيس الأول، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المُهاجرين، نافيًا قيام المُهاجرين بـ"غزو" القارة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وحض البابا فرانسيس السبت الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب".

وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط أن الهجرة "هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية".

أوكرانيا تشن هجومًا حادًا على البابا فرانسيس

صرح "ميخائيل بودولياك"، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن البابا فرانسيس، "بابا الفاتيكان"، خدم كأداة للدعاية الروسية بعد أن تحدث بحرارة عن الإرث التاريخي الغني للأمة، حسبما أفادت تقارير إعلامية، مساء الأربعاء.

وادعى بودولياك، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب مدمر للإنسانية المعاصرة.

الشخصيات التاريخية:

وأوضح أن موسكو تستخدم مثال الشخصيات التاريخية مثل بطرس الأول (1672-1725) وكاثرين العظيمة (1729-1796) لتحفيز جنودها على القتال في أوكرانيا.

كما ادعى أن البابا يمجدهم ويستخدمهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين للقضاء على هويتنا.