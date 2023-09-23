موعد مباراة بايرن ميونخ وبوخوم في الدوري الألماني اليوم..والتشكيل المتوقع

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ بضيفه فريق بوخوم عصر اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يحتل الفريق الكروي بنادي بارين ميونخ المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن المتصدرفريق شتوتجارت ، فيما يتواجد فريق بوخوم في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوخوم

وتنطلق صافرة لقاء بايرن ميونخ وبوخوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوخوم

وتنقل قناة “ beIN Sports HD 5 ” أحداث مباراة بايرن ميونخ وبوخوم بصوت المعلق المصري علي محمد علي .

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

في حراسة المرمى: سفين أولريتش

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، كيم مين جاي، دايو أوباميكانو، جوشوا كيميتش

خط الوسط: ليون جوريتسكا، جمال موسيالا، لايمر

خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، سيرج جنابري

وكان الفريق الكروري بنادي بايرن ميونخ تعادل في آخر مواجهاته بالدوري الألماني أمام فريق باير ليفركوزن، بهدفين لكل منهما.