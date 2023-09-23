السبت 23 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 13 شخصًا في حادثي سير متفرقين بالفيوم

حادث سير
حادث سير

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الغابة التابعة لمركز سنورس وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الغابة التابعة لمركز سنورس وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة وتبين ان مشاجرة كلامية نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة تطورت الي إشتباكات بالأيدي وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما اصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالبوابات الهيكلية بمحطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الفيوم  وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 

كانت شرطة النجدة بالفيوم قدتلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالبوابات الهيكلية بمحطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الفيوم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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