قادة النصر.. الرئيس السادات صاحب قرار العبور (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قادة النصر.. الرئيس السادات صاحب قرار العبور".

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وذكر التقرير، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيظل واحدا من أصحاب الأفكار التي تسبق عصرها، ويكفي أنه صاحب قرار العبور في حرب أكتوبر بعد 3 سنوات من توليه رئاسة مصر، وكان أستاذا في الخداع الاستراتيجي للعدو.

واستخدم الرئيس الراحل محمد أنور السادات كل الطرق السياسية والعسكرية والإعلامية حتى جعل العدو يعتقد أن الحرب لن تقوم وأن القوات المصرية هادئة ومطمئنة ولا تفكر في خوض أي معارك لتحرير الأرض.

قرية ميت أبو الكوم في محافظة المنوفية

ووُلد السادات في 25 ديسمبر عام 1918م بقرية ميت أبو الكوم في محافظة المنوفية، وشارك في العمل السياسي قبل وأثناء التحاقه بالقوات المسلحة المصرية، وكان أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، بل تم اختياره لإذاعة بيان الثورة بصوته المميز.

وفي عام 1953 شارك في تأسيس جريدة الجمهورية بسبب خبرته في العمل الصحفي، وبعد سنوات، تم انتخابه عضوا بمجلس الأمة، وفي الفترة التالية أصبح رئيسا للمجلس، وفي عام 1969 اختاره الرئيس جمال عبدالناصر نائبا له، وبعد عام واحد فقط صار ثالث رئيسا لمصر.

وبدأ الإعداد لحرب أكتوبر فقرر إعداد الجبهة الداخلية أولا وإعادة ترتيب المشهد السياسي وتغيير استراتيجية القوات المسلحة المصرية وبعد أن أعدّ كل شيء في الداخل اتخذ قرار الحرب وهو يدرك تماما أنه لا بديل عن النصر، وتحقق له ما أراد وما تمنيناه.