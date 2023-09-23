الإدارة الأمريكية تستعد لإغلاق حكومي مُحتمل.. صحيفة تُوضح

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بالاستعدادات لإغلاق حكومي مُحتمل إن لم يتفق المشرعون على استمرار تمويل الحكومة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت.

وقالت مصادر الصحيفة، إن مكتب الإدارة والميزانية للبيت الأبيض أوصى رؤساء الأجهزة الفدرالية بتحديث الخطط تحسبا لتوقف التمويل المحتمل، وأعدت كذلك مسودة رسالة قد يتم توجيهها للموظفين لإبلاغهم بهذا الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توقف التمويل الحكومي لن يتمكن ملائين من الموظفين في الأجهزة الحكومية والعسكريين من الحصول على رواتبهم، كما سيتم تعليق تمويل البرامج الحكومية.

ومع ذلك سيضطر العديد من الموظفين لمواصلة عملهم، لكنهم لن يحصلوا على الرواتب إلا بعد اتفاق الكونغرس على استمرار التمويل.

الإغلاق الحكومي

وقد يُؤدي الإغلاق الحكومي كذلك لإغلاق الحدائق والمتاحف وغيرها من المنشآت التي تمتلكها الدولة. وسيؤدي ذلك إلى اضطرابات في عمل المطارات.

وتوجه البيت الأبيض إلى الكونغرس في أواخر أغسطس الماضي بطلب الموافقة على تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تجنب الإغلاق الحكومي.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يانغ إن هذه الخطوة ستوفر الوقت الضروري للمشرعين ليتفقوا على المسائل الخاصة بالميزانية، وإن القرار المؤقت سيسمح بالحفاظ على معظم النفقات على المستوى ذاته خلال فترة المشاورات في الكونغرس.

وإن لم يتفق المشرعون على قانون الميزانية للعام المالي القادم حتى نهاية سبتمبر الجاري، ستضطر الحكومة الفدرالية لتعليق العمل إلى حين الاتفاق على استمرار التمويل.