رفع 85 طن مخلفات قي حملة مكبرة لضبط الشارع بقري جرف سرحان

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بمركز ومدينة ديروط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع قسم النظافة وقسم الإشغالات بمتابعة اعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات ورفع المخلفات وضبط شوارع الوحدة المحلية بجرف سرحان .

تم رفع حوالي 85 طن مخلفات ونفايات من شوارع قري جرف سرحان اشرف علي الحملة أسامه ماهر قطب رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان وجمال عبد الغنى سعد مدير المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية بجرف سرحان وتحت اشراف مشرف النظافه عبدالنبي محمد عزوز.

بدأت الحملة برفع جميع نقاط التجميع والمخلفات قي قري جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوه، حيث تم جمعها وتحميلها على القلابات ونقلها إلى المكان المخصص للتخلص منها بطرق صحية وآمنة تم أيضًا تنظيف الشوارع الرئيسية والعامة من الأوساخ والأتربة، بما في ذلك المناطق التي تقع بجوار السكة الحديدية وجسر الرياح حتى مزلقان نزله عبد اللاة مارا بقرية الشراقوه بحري ومازال العمل مستمرا.

تم التركيز أيضًا على تنظيف وتحسين جسر الرياح، حيث تم تمهيده وفتح الطريق في الجزء الغربي والشرقي من السلخانة حتى محطة مياه شلش. هذا سيعزز السلامة المرورية ويسهل حركة المركبات عبر الجسر.

ومن جانبه، أشاد محمود نجار بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل المشارك في تنفيذ الحملة. وأكد على أهمية استمرار القوافل النظافة والحملات المكبرة للتخلص من الإشغالات وتنظيف المنطقة بشكل دوري. وأكد أيضًا على ضرورة تعاون الأهالي في المحافظة على نظافة المنطقة وعدم إلقاء النفايات في أماكن غير مخصصة لها.

وفي النهاية، أشار نجار إلى أن هذه الحملة ستستمر وأنها جزء من استراتيجية شاملة لتحسين البيئة في المنطقة والحفاظ على نظافتها. ودعا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في جعل ديروط منطقة نظيفة وأن يلتزموا بقواعد النظافة والحفاظ على المحيط الطبيعي للمدينة.

تُعتبر هذه الحملة خطوة مهمة في الحفاظ على نظافة وجمال المدينة، وتعزيز الوعي البيئي بين السكان. ما زال العمل جاريًا وستستمر الجهود للحفاظ على تلك النتائج المميزة.

رفع 85 طن مخلفات قي حملة مكبرة لضبط الشارع بقري جرف سرحان

رفع 85 طن مخلفات قي حملة مكبرة لضبط الشارع بقري جرف سرحان

رفع 85 طن مخلفات قي حملة مكبرة لضبط الشارع بقري جرف سرحان