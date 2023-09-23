موعد مباراة لاتسيو ومونزا.. والتشكيل المتوقع في الدوري الإيطالي

يواجه فريق لاتسيو نظيره مونزا، مساء اليوم، فى مباراة الجولة الخامسة التى تجمعهما على ملعب الأوليمبيكو في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل لاتسيو المتوقع لمباراة مونزا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: بروفيديل.

في خط الدفاع: لازارى، باتريتش، رومانيولى وماروسيتش.

في خط الوسط: سافيتش، كاتالادى وفيتشينو.

في الهجوم: أندرسون، إيموبيلى ، زاكانى.

موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي

يخوض فريق لاتسيو مباراة امام نظيره مونزا، مساء اليوم، على ملعب الأوليمبيكو بالجولة الخامسة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.