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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة لاتسيو ومونزا.. والتشكيل المتوقع في الدوري الإيطالي

لاتسيو ومونزا في
لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي

يواجه فريق لاتسيو نظيره مونزا، مساء اليوم، فى مباراة الجولة الخامسة التى تجمعهما على ملعب الأوليمبيكو في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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فلاهوفيتش يقود الهجوم.. تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة ساسولو في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

تشكيل لاتسيو المتوقع لمباراة مونزا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: بروفيديل.

في خط الدفاع: لازارى، باتريتش، رومانيولى وماروسيتش.

في خط الوسط: سافيتش، كاتالادى وفيتشينو.

في الهجوم: أندرسون، إيموبيلى ، زاكانى.

موعد مباراة لاتسيو ومونزا في الدوري الإيطالي 

يخوض فريق لاتسيو مباراة امام نظيره مونزا، مساء اليوم، على ملعب الأوليمبيكو بالجولة الخامسة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

 

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