دهسته سيارة.. وفاة صبي في حادث سير بشمال سيناء

شهد الطريق الدولي بالعريش أمام إحدى القرى السياحية بمحافظة شمال سيناء، وفاة صبي في حادث سير، وتم ايداع الجثة بالمستشفى، وإخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا بمصرع صبي دهسته سيارة مسرعة على طريق محور الفاتح الساحلي بمدينة العريش ، أدت إلى إصابته بإصابات خطيرة وتم نقله لمستشفى العريش العام.

واستقبل مستشفى العريش العام إسلام. أ 11 سنة أصيب بنزيف في المخ والبطن وتوقف في عضلة القلب نتيجة تعرضه لدهس سيارة مسرعة أمام احدى القرى السياحية على طريق البحر بالعريش.

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.