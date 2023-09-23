مدارس الفيوم جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 

شهدت مدارس محافظة الفيوم استعدادات مكثفة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك للانتهاء من أعمال تجهيز المدارس، وتسليم الكتب الدراسية إلى المدارس.

وقامت لجان المديرية بمتابعة المدارس التى تم تنفيذ أعمال الصيانة بها ضمن مبادرة حياة كريمة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم قد قامت بتشكيل لجان لمتابعة استعدادات المدارس وقامت اللجان بزيارة عددا من مدارس المحافظة للوقوف على المراحل النهائية من أعمال الصيانة والتأكيد على توفير الكتب المدرسية ليتم تسليمها للطلاب، بالإضافة إلى مناقشة كافة التجهيزات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد وإستعراض أعمال الصيانة التى يجرى تنفيذها بالمدارس، والتأكيد على إعداد المدارس بشكل جيد لاستقبال التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتشكيل لجان لمراجعة محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة القريبة من المدارس وضمان تأمينها.

متابعة أعمال الصيانة الجارى تنفيذها بالمدارس في الفيوم

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد اجتماعًا بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعددا من مديري المديريات والهيئات المختلفة، في إطار استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، موجها بتوفير كافة الترتيبات وسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الجارى تنفيذها بالمدارس، وتذليل أى معوقات أمام التلاميذ، أو التى قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، والعمل على سد العجز بالمدرسين، وطرح البدائل الإيجابية لانتظام العملية التعليمية وتحسين المشهد لراحة المعلمين، بهدف تأدية العملية التعليمية على الوجه الأفضل.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، للتأكد من جاهزيتها، وإجراءات الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية، ومنع أى ممارسات سلبية تضر بالعملية التعليمية، مشدداً على مسئولى الجهات المعنية بتوفير كافة الترتيبات وسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الجارى تنفيذها بالمدارس، وتذليل أى معوقات أمام التلاميذ، أو التى قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وكافة الجهات المعنية، والعمل على سد العجز بالمدرسين، وطرح البدائل الإيجابية لانتظام العملية التعليمية وتحسين المشهد لراحة المعلمين، بهدف تأدية العملية التعليمية على الوجه الأفضل.

ووجه محافظ الفيوم، كل من: وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، بالتنسيق مع مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية من جانب، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي شركات المرافق من جانب آخر، لمراجعة أعمال الصيانة بكافة المدارس بشتى الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية على أرض المحافظة، للتأكد من جاهزيتها، موجهاً رؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بنطاق المدارس العامة والأزهرية لتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ، والتأكد من توفير المرافق الحيوية بها، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بصورة يومية، من قبل مسئولى المتابعة الميدانية، للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسي، وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.