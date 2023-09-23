هل يتم انقطاع الإنترنت عن العالم الشهر المقبل؟

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون خبر انقطاع الإنترنت عن العالم الشهر المقبل خاصة في 11 أكتوبر، وسط تساؤولات هل بالفعل يتم قطع الإنترنت عن العالم، وماذا يحدث إذا انقطع الإنترنت عن العالم كله فما القصة؟.

ويرجع سبب انتشار خبر انقطاع الانترنت عن العالم في شهر اكتوبر إلى تداول مقطع فيديو لبرنامج إخباري عربي ينقل مقدمة خبر انقطاع الإنترنت عالميًا والتي جاء مضمونها إن خبراء تقنيون أوضحوا أن الشركة المسؤولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت أعلنت عن انقطاعه لتغيير ما يعرف بمفاتيح التشفير، أو ما يعرف باسم عملية "استبدال مفاتيح كي أس كي".

وكانت وكالة ناسا حذرت من عاصفة شمسية محتملة، وبالتالي قد يكون هذا الانقطاع بسبب تأثير الرياح الشمسية على كوكب الأرض، التي تسبب مشاكل وأعطالا تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

وتعرف العواصف الشمسية بأنها انفجار هائل من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، ويمكن أن تلحق الضرر بالشبكات الكهربائية، وربما تسبب انقطاع التيار الكهربائي لأوقات طويلة.

حقيقة انقطاع الانترنت بسبب العواصف الشمسية

قالت المجلة العلمية، إنه لا يمكن التنبؤ بوقت حدوث العواصف الشمسية؛ مؤكدة أن أحدث الطرق ليست دقيقة بنسبة 100%، كما أن عملية التنبؤ تستغرق ساعات طويلة من النمذجة وبيانات الأقمار الصناعية ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

كما أن الورقة البحثية التي تستند عليها شائعة انقطاع الإنترنت على مستوى العالم لم تؤكد حدوث عاصفة شمسية، كما أنها لم تتنبأ بها، بل كانت تبحث في درجة استعداد كوكب الأرض لحدث مماثل، وتحدد نقاط الضعف في البنية تحتية للإنترنت العالمي.

فيما أكدت الهيئة السعودية، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الخبر لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن هذا الخبر تم تداوله قبل خمس سنوات، ونشرت حينها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بيانًا أكدت خلاله عدم دقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن انقطاع الإنترنت.

وأكدت هيئة الاتصالات أن الإنترنت لن ينقطع في جميع أنحاء العالم، وإنما قد يكون هناك تأثير محدود على بعض الجهات التي لم تحدث أنظمها لأكثر من سنة.