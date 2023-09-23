كنا بنهزر.. إداع المتهم بفقع عين صديقه دور الرعاية الاجتماعية بالعمرانية

أمرت نيابة الطفل بالجيزة بإيداع المتهم بفقع عين اخر وإحداث عاهة مستديمة له بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع ويراعي له التجديد في المعاد المحدد.

كما باشرت النيابة التحقيقات في القضية والتي تحمل رقم محضر 12550 لسنة 2023 جنح الطفل بالجيزة، بعدما استمعت لاعترافات المتهم وأقوال والد المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وكان ذلك باستخدام أداة "زجاجة"

كما كشفت التحقيقات ان المتهم والمجني عيله اصدقاء منذ ثلاث سنوات وأن المتهم ذهب برفقة المجني عليه الى "السابير" للعب واللهو وفور وصولهم أخذ المجني عليه "الكاب من المتهم وأخذ منه المتهم خمسة جنيهات، وبعد انقضاء اللعب تشاجر الأثنين بمزاح على اخذ "الكاب" ليتحول المزاح الى جد.

وتابعت التحقيقات ان المجني عليه اخذ زجاجة كانت ملقاه بالشارع وضرب بها المتهم على أنفه لتصيبه، وفور ذلك أخذ المتهم رأس زجاجة من الأرض وضرب بها صديقه محدثًا له عاهة مستديمة، ليتحول وجه المجني عليه إلى اللون الأحمر من بعد ذلك وفي اليوم التالي تم القبض على المتهم في منزله.

كما صرح والد المجني عليه انه اناء نومه طرق بابه احد طفال الجيران ليخبره ان نجله اصيب اصابة بالغة واخبره انه في احدى المستشفيات وبعد علمه توجه فورًا اليه،

وتبين من التقرير الطبي قطع بالجفن الأيسر السفلي، وتم إجراء جراحة لإصلاح الانفجار، مع العلم أن الهدف من الجراحة هو إصلاح الالتزام بالعلاج الموصوف والمتابعة بالعيادات الخارجية والراحة التامة لمدة شهر والمحضر مكون من ورقة واحدة "الانفجار وليس تحسين الابصار"، حيث إن العين لا ترى الضوء، وقد تم إصلاح القطع بالجفن السفلي.

وتلقى قسم شرطة العمرانية، إخطارا من مستشفى أم المصريين، بوصول طالب ومقيم بمنطقة العمرانية مصابا بجرح قطعى ونافذ بقرنية العين وخروج عدسة العين ادعاء تعدى.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.