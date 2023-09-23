تخلصي من وزنك الزائد بهذه الوجبة

أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة من اللوز يمكن أن يساعدك على التخلص من الوزن الزائد بنسبة تصل إلى 9.3%.

واكتشف باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن إدراج اللوز في النظام الغذائي الصحي، لم يساعد الناس على إنقاص الوزن فحسب، بل أدى أيضا إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وباستخدام بيانات من 106 مشاركين، وجد الفريق أن الجمع بين نظام غذائي صحي واللوز أو الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات، أدى في المتوسط إلى انخفاض وزن الجسم بنحو سبعة كيلوغرامات.

وتعتقد الباحثة الجامعية ومعدة الدراسة، شارايا كارتر، أن الدراسة تثبت أن المكسرات يمكن أن تدعم نظاما غذائيا صحيا لإدارة الوزن وصحة القلب والأوعية الدموية.

وقالت: "المكسرات، مثل اللوز، هي وجبة خفيفة رائعة. إنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للناس ربطها بزيادة وزن الجسم. وتحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة - أو دهون صحية - يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيف الالتهاب، والمساهمة في صحة القلب".

وتابعت كارتر: "في هذه الدراسة قمنا بفحص آثار اتباع نظام غذائي مكمل باللوز مع نظام غذائي خال منه لتحديد أي تأثير على الوزن ونتائج التمثيل الغذائي للقلب. وأظهرت الأنظمة الغذائية المكملة باللوز أيضا تغيرات ذات دلالة إحصائية في بعض أجزاء البروتين الدهني عالية التصلب، ما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المكسرات بفائدة إضافية تتمثل في جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد دائما عندما تحاول التحكم في وزنك".