بدء العد التنازلى لبداية العام الدراسى الجديد بالإسكندرية

بدء العد التنازلي لبدء السنة الدراسية الجديدة ومازالت مدارس الاسكندرية القومية والخاصة تعيش حالة من الارتباك والمشاحنات وحالة من الغضب بسبب رتفاع المصروفات المدرسية مع بداية كل عام من أهم المشاكل التى تتصدر أولويات أولياء الأمور في ظل لجوء بعض المدارس الخاصة والقومية زيادة المصروفات المدرسية 30% مقارنة بقيمة المصروفات في العام الدراسي الماضي، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يتقدمون بشكوى الى جهاز حماية بشأن ارتفاع قيمة المصروفات.

وكشف اولياء الامور تلجأ بعض المدارس الى حيل أخرى ربط سداد المصروفات بسداد قيمة الباص للطلاب وعدم موافقة ادارة المدرسة التقسيط مما يتسبب فى عجز اولياء الامور .

ودشن أولياء أمور طلاب المدارس القومية بمحافظة الإسكندرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، هاشتاج لا لزيادة المصروفات التعسفية للمدارس القومية .. ارحموا أولياء الأمور

رصدت " الوفد " حالة الغضب الذى يعيشها اولياء الامور المدارس القومية والخاصة

قالت ولاء احمد ولية امر احد الطالبات بمدرسة قومية

المدارس القومية تضرب القوانين بالعرض الحائط ويوجد تعصف من الادارة اتجاه اولياء الامور وترفض التقسيط للطلاب وانا ام لثلاثة اطفال من اين اسدد قيمة هذه الاموال ونحن موظفين ودخلنا متوسط ، نفؤجئ بالمدرسة ترفض التقسيط والاكثر جبروت منها انها تربط المصاريف بالباص اى تجبرنى على الدفع او عدم الاشتراك فى الباص .

ولذلك أصدر أولياء امور الطلاب المدارس القومية شكوى موحدة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خاطبوا فيه المسئولين بسرعة التدخل ..حيث أكد وا في شكواهم ، أنهم فوجئوا بأن المدارس أعلنت عن زيادة مبالغ فيها في مصروفات العام الدراسي الجديد وصلت لـ 30% عن العام الماضي

مؤكدة أن المدرسة أعلنت عن قيمة المصروفات المدرسية لمختلف المراحل بالزيادة الجديدة ، و تم اعتمادها من قبل مدير المدرسة ، و تم الاعلان بوضوح على جدران المدرسة ، و ايضا من خلال الصفحات الرسمية للمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي ،وفي هذا الاطار طالب اولياء امور وزير التربية والتعليم بإعادة النظر مرة اخرى لهذا القرار نظرا للحالة الاقتصادية التى يمر بها أولياء الأمور مع وجود أخوة فى مراحل محتلفة

وكشف السيد محمد ولى امر

لا مانع من ان زيادة المصروفات الدراسية الزيادة الطبيعية المعتادة والتي من المفترض ألا تتعدى الـ 10% عن العام السابق .ولكن هذه الزيادة المبالغ فيها نرفضها تماما ونطالب

وزير التربية والتعليم بضرورة إلزام المدرسة بتفعيل قرار تقسيط المصروفات على 3 دفعات وذلك نظرا للحالة الاقتصادية التى نمر بها جميعا كأولياء أمور مع وجود اكثر أخوة فى مراحل محتلفة، نرجو مراعاة ما تمر به البلاد من ازمات اقتصادية لا تخفى على أحد.

قال صلاح توفيق ولى امر

ظهرت موجة كبيرة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب زيادة المصاريف الدراسية للمدارس القومية والخاصة التي قد تصل إلى 30٪؜ ولم تراعى المدارس أن هناك أزمة اقتصادية عامه تجعل تلك الزيادة في غير محلها، فهناك أولياء أمور كثيرون بالكاد يستطيعون تدبير مصاريف الدراسة لابنائهم وتلك الزيادة سوف تؤدي إلي انهيار ولي الأمر الذي لديه أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة.وطالب " توفيق " وزارة التربية والتعليم التدخل في حل تلك الأزمة فملف المدارس الخاصة يعد من أهم الملفات التي يجب الوزير الجديد، الدكتور رضا حجازي الاهتمام به ووضع آليات ملزمة للمدارس الخاصة لانهاء الصراع الدائم بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور في المصاريف".

وكشف " توفيق "بعض المدارس القومية والخاصة تحولت العملية التعليمية بها إلي عملية ربحية في المقام الأول لا يراعون الظروف الصعبة ولا يرون أن ولي الأمر لديه اعباء آخرى غير مصاريف المدرسة فهناك بند مصاريف ملابس المدرسة و بند الباص ومصاريف مستلزمات الدراسة و الدروس الخصوصية التي اصبحت واقع مر لا غنى عنه".

وطالب " توفيق " وزارة التربية والتعليم بفرض السلطة والرقابة علي المدارس التي تغالي في نسب المصروفات الدراسية .

من جانب اخر اشتكي أولياء الأمور في المدارس الدولية من المغالاة في المصاريف وعدم الالتزام بالزيادة المحددة تتضاعف النسبة من 7% إلي 14% في بنود مجهولة وغير محددة . كما طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لإيجاد حلول لخفض المصاريف وأن تكون الوزارة لديها السلطة علي المدارس الخاصة بالرقابة وتحديد البنود الاساسية ونسب الزيادة في البنود الأساسية دون مغالاة.

طالبت "ليلى احمد "أحد أولياء الأمور للطلاب في المدارس الدولية" من وزارة التربية والتعليم أن تلزم المدارس الدولية بالكشف المفصل لولي الأمر من خلال سندات الرسوم المدفوعة للمدارس عن أسباب دفع الزيادات. وما هي البنود التي ندفع مقابلها هذه المبالغ في المدارس الدولية.

فلكي نحكم المسألة من كافة جوانبها نطالب الوزارة بسرعة التدخل. ليكون لكل مدرسة دولية حساب بنكي تدفع من خلاله المصروفات . حتي تتم الرقابة الفعلية علي البنود والزيادات دون وجه حق . فمن حق ولي الأمر ان يحصل علي سند بقيمة الحقيقية للمبلغ المدفوع وفيما دفع ؟!

وفى سياق متصل تقدم عدداً كبيراً من أولياء الأمور بشكوى عبَّروا عن غضبهم الشديد على صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بسبب الزيادة غير المبررة فى رسوم الباصات بالمدارس الخاصة، مؤكدين أن عدداً كبيراً منهم لديه ثلاثة وأربعة طلاب فى المدرسة الواحدة، وهو ما يمثل عبئاً مادياً كبيراً عليهم، لا يستطيعون الاستمرار فى تحمّله، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور.

وقالت عبير أحمد ولى امر

إن هناك حالة غضب كبيرة تسيطر على أولياء الأمور من زيادة رسوم «الباص» فى المدارس الخاصةوالقومية الى «الضِّعف»، واصفة ذلك بـ«استغلال أولياء الأمور، والزيادة مرتفعة جداً».وأضافت أن ارتفاع أسعار الأوتوبيسات يأتى متزامناً مع مضاعفة قيمة المصروفات بشكل عام، الأمر الذى يمثل عبئاً كبيراً على كاهل الأسرة المصرية، خاصة التى يوجد لديها أكثر من طفل فى المدارس الخاصة.

وقالت نعمة حسين، ولى أمر،

إنها كانت تدفع مبلغ 4٫5 ألف جنيه لكل واحد من طفلَيها الاثنين العام الماضى، لاستخدام أوتوبيس مدرستهما وفوجئت هذا العام بأن إدارة المدرسة قررت ارتفاع المبلغ إلى 8٫5 ألف جنيه، بما يعنى أنها سوف تقوم بدفع مبلغ 17 ألف جنيه للأوتوبيس فقط، بخلاف مصروفات المدرسة التى تصل إلى 18 ألفاً للطالب الواحد، وباقى تكاليف الأنشطة التى «تخترعها» المدرسة على مدار السنة.