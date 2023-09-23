السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبرز المعلومات عن رئيس إيطاليا السابق "جورجو نابوليتانو" بعد وفاته

الرئيس الإيطالي
الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو

رحل الرئيس الإيطالي السابق، "جورجو نابوليتانو"، عن عُمر 98 عامًا، حسبما أفادت وسائل إعلام ملحية، صباح اليوم السبت.

وورد نبأ وفاة نابوليتانو على خلفية المعلومات حول أنه بحالة حرجة في أحد المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما، الذي كان فيه منذ عدة أشهر.

وبحسب التقارير الإعلامية، تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، وفصله الأطباء عن جهاز التنفس الاصطناعي يوم الأربعاء الماضي.

التعازي لعائلة السياسي الراحل

وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وسلفها في هذا المنصب ماريو دراغي التعازي لعائلة السياسي الراحل.

يُذكر أن جورجيو نابوليتانو ولد في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا في عام 1925، وتخرج في كلية القانون بجامعة نابولي في 1947.

والتحق نابوليتانو بالحزب الشيوعي الإيطالي، وأصبح نائبا في مجلس النواب الإيطالي لأول مرة في عام 1953.

وفي وقت لاحق كان رئيسا لمجلس النواب (1992 – 1994) ووزيرا للداخلية في حكومة رومانو برودي (1996 – 1998). وكان كذلك عضوا في البرلمان الأوروبي.

وفي عام 2005 أصبح نابوليتانو عضوا في مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة. وفي 2006 تم انتخابه رئيسا للجمهورية، وشغل نابوليتانو هذا المنصب حتى عام 2015.

وأصبح نابوليتانو الرئيس الإيطالي الوحيد الذي أعيد انتخابه لهذا المنصب لولاية ثانية. وهو صاحب أطول فترة في رئاسة الجمهورية في تاريخ إيطاليا. كما هو الرئيس الإيطالي الوحيد الذي كان عضوا في الحزب الشيوعي في وقت سابق.

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