زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية ينهي إضرابه عن الطعام بعد 24 يومًا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن المتحدث باسم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية قال إن زعيم الحزب لي جاي ميونج، أنهى إضرابًا عن الطعام استمر 24 يوما، اليوم السبت، وذلك بعد تصويت البرلمان للسماح للادعاء العام بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الرشوة، كما أن زعيم حزب كوريا الديمقراطي، سيلتزم بالذهاب إلى المحكمة في أثناء وجوده بالمستشفى حاليًا.

إقليم جيونج جي

وسعى ممثلو الادعاء هذا الشهر إلى الحصول على مذكرة اعتقال في تحقيق حول مزاعم رشوة تتعلق بمشروع تنموي، ويتهم ممثلو الادعاء "لي" بمطالبة شركة بتحويل 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، عندما كان حاكمًا لإقليم جيونج جي، كما أنه متهم بانتهاك واجباته فيما يتعلق بخسائر قدرها 20 مليار وون (15 مليون دولار) من قبل شركة تنمية بلدية عندما كان رئيس بلدية سونجنام.

الرئيس المحافظ يون سوك يول

وينفى لي، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المحافظ يون سوك يول العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات، ووصف هذه الاتهامات بأنها "مؤامرة سياسية".