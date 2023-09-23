السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للغة الإشارة.. فرصة لحماية الهوية اللغوية

اليوم العالمي للغة
اليوم العالمي للغة الإشارة

في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للغة الاشارة، وذلك بهدف تسليط الضوء عليهم، وحماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.

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اليوم الدولي للغة الاشارة 

وفقًا للأمم المتحدة، تم الاحتفال باليوم الدولى للغات الإشارة لأول مرة فى عام 2018 كجزء من الأسبوع الدولى للصم.

وقالت الأمم المتحدة فى موقعها على الإنترنت: اختيار 23 سبتمبر هو إحياء لذكرى تأسيس يوم الأغذية العالمى فى عام 1951 م.

الاستفادة المبكرة من لغة الاشارة 

وقد أشار قرار الجمعية العامة إلى ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة، الذي يعد أمرا حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبما يضمن العمل مع فئة الصم من باب الأخذ بمبدأ "لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا.

أسبوع دولي للصم 

وقد تم الاحتفال بأول أسبوع دولي للصم في سبتمبر 1958، وتطور منذ ذاك إلى حركة عالمية يراد منها الوحدة بين فئة الصم والتوعية المركزة على إذكاء الوعي بقضاياهم والتحديات اليومية التي يواجهونه.

زيادة الوعي 

كما يهدف اليوم العالمى للغات الإشارة إلى زيادة الوعى بأهمية لغات الإشارة، ويقر القرار الذى أنشأ هذا اليوم بأهمية الحفاظ على لغات الإشارة كجزء من التنوع اللغوي والثقافي.

وقد قدم قدم الاتحاد العالمي للصم وهو اتحاد لـ135 جمعية وطنية للصم تمثل في مجموعها 70 مليون أصم في العالم اقتراح الاحتفال باليوم الدولي للغة الإشارة وتبنت البعثة الدائمة لأنتيجو وباربودا لدى الأمم المتحدة القرار بالشراكة مع 97 دولة عضو، واعتمد بتوافق الآراء في 19 ديسمبر 2017م.

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