إيطاليا تُسجّل ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال أسبوع

لا تزال حالات الإصابة بوباء "كورونا"، تتزايد في أرجاء "إيطاليا"، حتى لو كانت الزيادة أقل من تلك المُسجلة الأسبوع الماضي، حسبما أفادت السلطات الصحية الإيطالية، صباح اليوم السبت.

وجاء في بيانات الرصد الخاصة بفيروس كورونا التي أجراها المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، أنه في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري تم تسجيل 36777 حالة أي بزيادة نسبتها 17.3%.

وكشفت البيانات وفاة 117 شخصا في الأسبوع نفسه، أي بزيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالمسح السابق، عندما كانت هناك 99 حالة.

ووفقًا للمعطيات الصادرة، فقد تم إجراء 232664 تحليل كشف عن العدوى.

وبدأت منظمة الصحة العالمية بمراقبة المتغير BA.2.86 بسبب الطفرات العديدة فيه.

ويُشير الخبراء إلى أن مصدر BA.2.86 هو فرع قديم من الفيروس التاجي المستجد، لذلك يتميز عن جميع المتغيرات التي تستهدفها اللقاحات الحالية.

إيطاليا تُقرر اتخاذ إجراءات طارئة لمُكافحة الهجرة غير الشرعية

قررت "روما"، اتخاذ إجراءات طارئة لمُكافحة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسي للمُهاجرين، حسبما أفادت رئيسة الوزراء الإيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم السبت.

وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، يوم الجمعة، إن "ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يطاق. ولا تستطيع إيطاليا وأوروبا استقبال هذا العدد من الناس".

وأضافت ميلوني أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوزا للاطلاع "على خطورة الوضع"، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إدراج قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.