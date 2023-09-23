50 لوحة تشكيلية تخاطب الوجدان في الأوبرا.. الليلة

يقام معرض الفنان رضا عوض السيد، تحت عنوان انغام بصرية وذلك في السادسة والنصف مساء اليوم السبت 23 سبتمبر بقاعة زياد بكير بالاوبرا.

يضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريليك ومعجون التشكيل وتتناول فكرة الخروج من عالم المفردات الواقعية إلى عالم إنطباعات الخيال وتدعو المتلقى لمعايشة حالة من التأمل تخاطب الوجدان .

يذكر ان الفنان رضا عوض درس ديكور المسرح بأكاديمية الفنون وتعلم المدرسة الواقعية ثم التعبيرية حتى وصل للمدرسة التجريدية والسريالية ، شارك في العديد من معارض قصور الثقافة الجماعية والفردية وصمم ونفذ ديكور عدة عروض مسرحية وحصل على العديد من شهادات التكريم .