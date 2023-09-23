برعايه فخامة رئيس الجمهورية..
وزارة الرياضة تشارك في افتتاح الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت شعار "الحياة حلوة"
شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، في افتتاح الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، تحت شعار "الحياة حلوة" ، والتي تقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية، و بالتعاون مع مؤسسة ( أولادنا) ووزارات الثقافة والتضامن والسياحة والآثار ، حيث تقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى ، خلال الفترة من ٢١- ٣٠ الجاري .
ويشارك في الفعاليات ٤٢ دولة عربية وأجنبية تضم ( مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة ،بوركينافاسو ، اليونان، بولندا، البرازيل ، الجزائر، الكاميرون ، زيمبابوى، الكونغو ، المغرب ، جنوب أفريقيا ، غانا ، إيطاليا ، مالاوى، تونس ، الهند ، أوكرانيا، ألمانيا، الأردن، السودان، سيريلانكا ، بوتسوانا ، سلوفينيا، الفلبين ، المكسيك ، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، أسيتونيا، نيجيريا، اليمن ، فلسطين) .
وتتضمن الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية ، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، متحف القوات الجوية ، كلية الفنون الجميلة ، شارع المعز ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.