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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو بالدوري

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواجهة مهمة أمام نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

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الليلة .. برشلونة يواجه سيلتا فيجو لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

وتقام أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على ملعب  لويس كومبانيس الأولمبي

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديزالمدير الفني للبارسا المباراة بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: ماركوس ألونسو - كريستينسن - جوليس كوندي - كانسيلو

في خط الوسط: جافي - روميو - إلكاي جوندوجان

في خط الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - لامين يامال


وكانت قائمة البارسا للمباراة شهدت عودة رونالد أراوخو بعد تعافيه من الإصابة، بعدما غاب منذ شهر أغسطس الماضي.

 

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