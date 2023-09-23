موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني ..والقناة الناقلة

يستضيف ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء اليوم السبت مباراة برشلونة وفريق سيلتا فيجو مساء في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

يحتل الفريق الكروي بنادي برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد ، فيما يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز السادس عشربرصيد 4 نقاط.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وتنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتةقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وتذاع أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بشكل حصري عبر قناة “ beIN Sports HD 1 ” بصوت المعلق العماني عامر الخوذيري.

قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو



حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي بينا، أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو، إنجو مارتينيز، كريستينسن، ماركوس ألونسو، كوندي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.