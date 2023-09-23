مختارات موسيقية ومقتطفات أوبرالية بقيادة إيطالية على المسرح الكبير

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى نيكولا ماراسكو ومشاركة العازفتان غادة شاكر - اماني منير ( بيانو ) والمغنيين السوبرانو مني رفلة ، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير، وذلك تحت عنوان الموسيقى والاصوات البشرية، فى الثامنة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج الكونشيرتو الاول لثنائي البيانو والاوركسترا لـ داريوس ميلود الى جانب عدد من اغانى اشهر الاوبرات العالمية منها افتتاحية لافورزا ديل ديستينولڤيردي - دون چيو ڤاني لـ موتسارت ، حلاق اشبيلية لـ روسيني ، كاڤاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جياني شيتشي - لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.

يذكر ان أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنيةمتعددة في مختلف ارجاء العالم.