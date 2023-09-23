رئيس وزراء هايتي يُناشد الأمم المتحدة بإنقاذ بلاده من خطر العصابات

ناشد رئيس وزراء هايتي، "أرييل هنري"، الأمم المتحدة مُجددًا بالتحرك على نحو عاجل وسريع لإنقاذ بلاده من خطر وعنف العصابات، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم السبت.

وقال هنري من على منبر الأمم المتحدة، إن "الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، لهذا السبب يتعين على مجلس الأمن التصرف على نحو عاجل عبر السماح بنشر مهمة دعم أمنية وشرطية وعسكرية متعددة الجنسيات"، في وقت من المتوقع إجراء تصويت في هذا الاتجاه الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

خطر العصابات على هايتي

وأضاف هنري "أطلب من المجتمع الدولي التحرك، والتحرك سريعا"، معددا الفظائع التي يتعرض لها السكان بأيدي العصابات والمتمثلة بـ"الخطف مقابل فدية، النهب، عمليات الحرق، المجازر الأخيرة، العنف الجنسي والجنساني، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، القتل، الإعدامات خارج نطاق القضاء، تجنيد الأطفال وإغلاق الطرق الرئيسة".

والعصابات التي تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، قتلت أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة.

ورغم ذلك فإن الشرطة الوطنية الهايتية عاجزة عن مواجهتها، ومن هنا برزت فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.

وقالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية، بعد اجتماع وزاري حول هايتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "10 إلى 12 دولة قدمت عروضا ملموسة لمهمة الدعم" هذه في هايتي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الاجتماع إن "مهمة الدعم هذه لن تحل محل التقدم على المستوى السياسي في هايتي"، آملا في "نشر هذه القوة في غضون بضعة أشهر" لأنه "لا يوجد وقت نضيعه".

وأضاف بلينكن أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس 100 مليون دولار لتمويل مهمة الدعم في هايتي.