سيولة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية بالمنيا

تشهد الطرق السريعة والصحراوية ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان ، اليوم السبت ، إنتظام وسيولة مرورية للمركبات بمختلف انواعها ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية .

حيث تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، اليوم الخميس ، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك المركبات المتنوعة (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – القاهرة – أسوان ) .

و رصد تقرير الوفد ، الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية.