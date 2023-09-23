مريم الكعبي: 1730 شركة إماراتية بالسوق المصرية

قالت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية لدى مصر، إن استحواذ شركة أدنوك الإماراتية على حصة 50% من أعمال شركة توتال إنرجيز يأتي في إطار التعاون البناء بين مصر والإمارات.

أوضحت خلال افتتاح أول محطة لأدنوك الإماراتية بمنطقة المعادي أن هذا التعاون المثمر هو لبنة جديدة في صرح العلاقات بين البلدين.

أضافت سفيرة دولة الإمارات العربية لدى مصر، أن مصر والإمارات تحرصان على أن تكون شراكتهما ذات طابع مميز.

أشارت إلى أن أدنوك أصبحت من أكثر الشركات التي تهتم بتقديم الخدمات الحديثة التي تتوافق مع معايير الاستدامة.

تابعت أن عدد الشركات الإماراتية المتواجدة بالسوق المصرية قد بلغ 1730 شركة في مختلف المجالات مثل الاتصالات والعقارات والبنية التحتية والمواد الغذائية وهي قطاعات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

يشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وقد نجحت الشراكة في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكة حالياً على تطوير البنية التحتية والإطار اللوجستي اللازم لإطلاق زيوت أدنوك فويجر، مجموعة زيوت تشحيم أدنوك المميزة والمعتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات. وستكون منتجات زيوت أدنوك فويجر متاحة للعملاء في محطات خدمة أدنوك في مصر، وكذلك في سوق زيوت التشحيم المحلي.

وقد تم تجهيز محطات خدمة أدنوك التي افتتحت حديثاً في مصر للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتوفر محطات الخدمة التي تقع في دجلة المعادي ومدينة العبور وعلى طريق السويس الدائري مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات، بما في ذلك غسيل السيارات وزيوت التشحيم وتغيير الإطارات، في حين تتوفر خدمات الصيانة في محطتي خدمة دجلة المعادي ومدينة العبور. وتضم المحطات الثلاث متاجر واحة أدنوك التي تقدم للعملاء مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المأكولات والمخبوزات الطازجة، بالإضافة إلى القهوة المختصة المحمصة المعدة حسب الطلب.

يُعدّ توسع أدنوك للتوزيع في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً. ووفقاً لاستراتيجيتها للنمو الذكي، فقد افتتحت الشركة أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت "أدنوك فويجر" في توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولي من خلال تصديرها إلى 32 دولة حول العالم (كما في 30 يونيو 2023).