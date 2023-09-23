الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة قوية (شاهد)

نفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الجاري حار على السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتظل فترات الليل منخفضة في درجات الحرارة.

وحذرت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية “dmc” اليوم السبت، من كثافة الشبورة المائية على مدار الأسبوع نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي.

ونفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شائعة العاصفة الجوية التي ستضرب مصر الأيام المقبلة، مشددة على أن الفترة المقبلة تشهد استقرار تام بالأحوال الجوية .

وأكدت أنه لا توجد أيه منخفضات جوية على مدار الأسبوع الجاري، حيث يشهد الطقس استقرارًا في الأحوال الجوية، مع وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي.