السبت 23 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة التخطيط تختتم برنامج "دراسات الجدوى لمشروعات المحافظات والوحدات المحلية"

مجموعة ورش العمل
مجموعة ورش العمل

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة ورش العمل الخاصة ببرنامج "دراسات الجدوى لمشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها" والذي استمر على مدار شهرين.

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وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة بني سويف الجديدة


وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج تم تنفيذه بهدف تطوير قدرات العاملين بالتخطيط والقائمين على إعداد الخطط الاستثمارية بعدد أربع محافظات هي القاهرة، القليوبية، بني سويف، الإسماعيلية، وتعزيز الاعتماد على الأساليب العلمية ودراسات الجدوى في تحديد المشروعات بما يؤدي الى تعظيم كفاءة الاستثمار العام.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي قام بتنسيقه فريق قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبالتعاون مع شركة NI consulting  لتنفيذ المرحلة الثالثة من التدريب بإجمالي 70 متدرب من رؤساء المراكز ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات الأربعة على أن يتم استكمال باقي المحافظات تباعاً.

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