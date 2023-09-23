السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة ربة منزل في أسيوط

ضبط متهم
ضبط متهم

قرر المحامي العام الأول لنيابات أسيوط حبس "س.ع" 63 سنة موظف بالمعاش ومقيم في مدينة أسيوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج ربة منزل وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها ورمي جثتها في مجرى مائي بسبب خلافات مالية. تم تكليف البحث الجنائي بمواصلة التحقيقات والطب الشرعي بإعداد تقرير التشريح.

وأفادت مديرية أمن أسيوط بأن الجهات الأمنية تمكنت من العثور على جثة ربة منزل في أحد المجاري المائية بأسيوط بعد تلقي بلاغ لقسم شرطة اول اسيوط. 

وبعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم هو موظف بالمعاش وتم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة بسبب اقتراضه مبالغ مالية من الضحية ومطالبتها بسدادها. 

قام المتهم بإستدراج الضحية واعتدى عليها بسلاح أبيض وألقى جثتها في المجرى المائي المذكور وتم ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة.

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