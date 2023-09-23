مانشستر يونايتد يلتقي بيرنلي بحثًا عن تصحيح مساره بالدوري الإنجليزي

يتقابل فريق مانشستر يونايتد ونظيره بيرنلي، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب تيرف مور، بالجولة السادسة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويأمل الشياطين الحمر في تصحيح مسار الفريق بالبريميرليج، بعد النتائج المخيبة للأمال منذ انطلاق البطولة، وتعرضه للخسارة في 3 مواجهات.

وتعرض المان يونايتد للهزيمة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما كانت آخر مباراة للفريق بالبريميرليج خسر أمام برايتون بنتيجة 3/1.

وعلى الجانب الأخر، يسعى فريق الكرة الأول بنادي بيرنلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد في لقاء اليوم، وتعديل موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.